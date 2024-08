Trzecia edycja jedynego takiego festiwalu lekkich treści! KOMEDIA w każdym wydaniu tylko w Płocku.

3. edycja festiwalu sztuki komediowej odbędzie się w dniach 16-18 sierpnia. Kino, koncerty, spotkania z twórcami, stand-up, improwizacje, dubbing na żywo, warsztaty aktorskie, a nawet Muzeum Memów (pierwsze w Europie i drugie na świecie po Hongkongu!), czyli nikt nie pytał, wszyscy potrzebowali. Miks jakościowej, pozytywnej twórczości i humoru przeplata się z praktyczną wiedzą. BiG Festivalowski to kreatywny hołd dla sztuki, która rozśmiesza i podnosi na duchu, oraz okazja do oderwania się od codziennego tempa w kameralnej atmosferze Płocka. Nie znajdziecie na BiG-u sztywnych bankietów i VIP-owskiego traktowania, a festiwalowy dress code to szlafrok, wygodne klapki i luz w Klubie Festivalowskim.