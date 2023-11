TSA MNKWL wydaje nowy album. Zobaczcie promujący teledysk

Na krążku znajduje się 9 premierowych utworów, które wpisują się w legendarne brzmienie TSA: "Koncepcja nie zmieniła się i była zawsze taka sama w TSA od lat: naturalne, przesterowane, ciężko grające gitary na wzmacniaczach lampowych, solidnie brzmiąca sekcja i rasowy, rockowy wokal – takie były założenia i tego nie chcieliśmy zmieniać" – komentuje Marek Kapłon, a Janusz Niekrasz, basista grupy dodaje – "TSA MNKWL gra, stosując te same założenia, te same zasady brzmieniowe, którym byliśmy wierni przez dziesiątki lat i robią to ci sami ludzie, tzn. Marek Kapłon i ja pilnujemy pewnych standardów, które obowiązywały kiedyś w zespole. Jesteśmy gwarantem, że nowe kompozycje są kontynuacją tego, co tworzyliśmy kiedyś." Natomiast Piotr Lekki, obecny gitarzysta formacji uzupełnia: "Nie było naszym celem to, żeby coś kopiować z przeszłości i żeby na siłę dostosowywać się do, nazwijmy to – ‘stylu TSA’. Chodziło o to, żeby ten wspólny "kręgosłup muzyczny" pozostał, natomiast to, co robimy nowego, żeby też było nasze, w naszym stylu – mówię o nowych gitarzystach, tzn. Maćku i mnie. Z wielu powodów jesteśmy zupełnie innymi gitarzystami niż Stefan czy Andrzej, więc nasze granie na pewno poszerzyło styl TSA o inne spojrzenie."