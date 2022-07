Tuż przed ślubem miał poważny wypadek. Mało brakowało, a mogło skończyć się tragicznie

Jego kariera aktorska rozpoczęła się pod koniec lat 90., jednak to rok 2000 okazał się dla niego przełomowy. Został wówczas poproszony, by zagrać epizod w popularnym serialu "Lokatorzy". Tam poznał swoją przyszłą żonę, Agnieszkę Michalską, która grała w nim jedną z głównych ról. Między nimi od razu zaiskrzyło i postanowili umówić się, by jechać na wspólne wakacje.