TVP Info przerwało program, by pokazać Kaczyńskiego. Kuriozalna sytuacja na antenie

Kuriozalna sytuacja miała miejsce na antenie TVP Info. Podczas rozmowy Krzysztofa Ziemca z Olgą Ewą Semeniuk, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju m.in. o pomocy dla przedsiębiorców, nagle przerwano program. Wszystko po to, by pokazać fragment obchodów 127. miesięcznicy katastrofy smoleńskiej , w których - na zamkniętym pl. Piłsudskiego w Warszawie - wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych (m.in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek, premier Mateusz Morawiecki ).

Biorąc pod uwagę moment, w którym władze telewizji zdecydowały się na transmisję, chodziło przede wszystkim o to, by pokazać prezesa PiS, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego .

To co, konkretnie uchwyciły kamery to moment, w którym po chwili modlitwy Jarosław Kaczyński zbliża się do pomnika i złożonego pod nim wieńca, by... poprawić na nim biało-czerwone szarfy. Patrząc na tego typu działania telewizji publicznej, trzeba przyznać, że jej pracownicy robią naprawdę wiele, by traktować ich coraz mniej poważnie.