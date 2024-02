TVP musi przeprosić Skibę. Chodzi o film o Zatoce Sztuki

Dzieło, które stało się tematem rozmów w całym kraju, to film Sylwestra Latkowskiego "Nic się nie stało". Najwięcej kontrowersji wywołała jednak dyskusja na żywo po jego emisji, gdzie sam autor wymienił nazwiska kilku znanych postaci. Posunięcie to było tym bardziej zaskakujące, że w trakcie programu nie przedstawiono dowodów na poparcie tych zarzutów.

"W dniu dzisiejszym (28.02) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał prawomocny wyrok dotyczący mojego prywatnego oskarżenia TVP, w sprawie filmu Sylwestra Latkowskiego pt. "Nic się nie stało". (...) Sąd Apelacyjny uznał, że w sposób rażący naruszono moje prawa do dobrego wizerunku, pomawiając mnie bez żadnych dowodów " - można przeczytać.

"Nowością filmu Latkowskiego, która zapewniła mu niesłychany rozgłos, była insynuacja, że znane osoby, które bywały lub występowały w Zatoce Sztuki, wiedziały lub uczestniczyły w procederze wykorzystywania nieletnich dziewcząt. W tym kontekście pojawiło się w filmie także moje zdjęcie. Realizatorzy filmu, wytaczając tak poważne oskarżenia, nie przedstawili jednak ŻADNYCH DOWODÓW, które potwierdzałyby tę tezę. Także w trakcie trwającego kilka lat procesu ani TVP, ani pan Latkowski, który był wzywany jako świadek i uporczywie nie pojawiał się na rozprawach, nie byli w stanie obronić postawionej w filmie obrzydliwej sugestii . (...) Co najbardziej zabawne, prawnicy TVP bronili się, mówiąc, że nie zrozumiałem filmu, gdyż w tym filmie NIE MA ŻADNYCH sugestii, abym miał coś wspólnego z opisywaną aferą ."

Przypomniał również, że prawdopodobnie to nie koniec, bowiem o swoje prawa przed sądem walczą także m.in. Kuba Wojewódzki, Borys Szyc, Adam "Nergal" Darski oraz Radosław Majdan.

"W wyniku wygranego procesu TVP musi teraz przeprosić mnie, emitując planszę o godz. 21.00 na antenie Jedynki, oznaczyć film Latkowskiego na kanale YT odpowiednią adnotacją oraz wypłacić odszkodowanie (70 tys. zł plus odsetki). Smutne jest, że za nadużycia propagandowe TVPiS płacić musi obecna telewizja publiczna. Jest to ostrzeżenie dla tych, którzy celowo dla rozgłosu i korzyści politycznej fabrykują fałszywe zarzuty. To pierwszy prawomocnie wygrany proces w tej kwestii. W sądach trwają jeszcze inne sprawy osób, które również uznają się za zniesławione przez emitowany w TVP materiał."