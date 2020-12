Wpadka czy celowe działanie? Widzowie zdumieni materiałem "Wiadomości"

"Żywot Briana" Monty Pythona w materiale TVP

Do Wielkiej Koniunkcji na początku ery doszło trzykrotnie. Pojawiły się interpretacje, że to właśnie te dwie planety mogły być biblijną gwiazdą, która wskazywała drogę do Nazaretu Trzem Królom. I to właśnie tego dotyczył materiał wyemitowany w Telewizji Polskiej.