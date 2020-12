TVP wybieliła życiorys Krzysztofa Krawczyka. Zamiast kokainy leki na sen

Zarobki gwiazd na Sylwestra, ile stracą w tym roku?

"Żałuję, że byłem taki głupi i latałem za dziewczynami" - pada z ust Krzysztofa Krawczyka w dokumencie TVP. Aż dziw, że 75-latek pokusił się o taki komentarz. Zwłaszcza, że jego przyjaciele z branży zgodnie zapewniali przed kamerami, że wokalista wcale nie musiał zabiegać o względy pań, bo same do niego lgnęły.

W filmie "Krzysztof Krawczyk - całe moje życie" skrzętnie udokumentowano rok za rokiem, ale nie zadano najistotniejszych pytań. Co skłoniło Krzysztofa Krawczyka do wyjazdu do USA? Dlaczego stamtąd wrócił, a po kilku latach postanowił spróbować ponownie? Co kierowało nim pod koniec lat 90., gdy chciał skończyć z branżą muzyczną? Na te pytania widzowie i miłośnicy wokalisty muszą sami poszukać odpowiedzi.