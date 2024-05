Twierdzi, że nie dostała pracy w "Tańcu z gwiazdami", bo jest kobietą. Mocne słowa Kaczorowskiej

- Nie mam pretensji do kogokolwiek [...]. Było mi przykro z innego powodu. Ta złość, która we mnie była, wynikała z tego, jaki dostałam feedback [...] - powiedziała gwiazda "Klanu". - To po było moje pierwsze pytanie, kiedy otrzymałam telefon, że casting był spoko, tylko wybraliśmy kogoś innego. Mówię ok, jasne, rozumiem, nie pierwszy casting, który przegrałam. Tylko możecie mi, proszę, dać jakiś feedback, co nie zagrało, czego mi brakowało albo co zaważyło? Najpierw była cisza w telefonie, a potem cytuję: testosteron [...]. Byłam w szoku! Zrozumiałam, że nie otrzymałam tej posady, dlatego, że nie jestem facetem - dodała Agnieszka Kaczorowska.