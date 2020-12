Twiggy wykreowała nowy kanon piękna. Jak dziś wygląda?

Twiggy była fenomenem. Kilkadziesiąt lat temu każda dziewczyna chciała wyglądać jak ona. Firma Mattel stworzyła lalkę Barbie wzorowaną na brytyjskiej modelce. Co ciekawe, ona sama podchodziła krytycznie do swojej urody, choć ludzie z branży nie kryli zachwytu - to za jej sprawą drobna, filigranowa sylwetka i wielkie oczy stały się obowiązującym w latach 60. kanonem piękna.