Twórca mega hitu znaleziony martwy. Miał być sądzony za gwałt

Ciało DJ Ericka Morillo zostało znalezione w Miami Beach. W zeszłym miesiącu muzyk został aresztowany pod zarzutem napaści seksualnej. Miał 49 lat.

Być może nazwisko zmarłego DJ-a i producenta mało komu coś mówi, ale jego największy przebój potrafi zanucić każdy. Chodzi o utwór "I Like to Move It", który pojawił się na ścieżce dźwiękowej animacji "Madagaskar" w wykonaniu Sachy Barona Cohena.

Oryginalnie "I Like to Move It" znalazło się na drugim singlu duetu Real 2 Real wydanym w 1993 r. W skład zespołu wchodzili wokalista The Mad Stuntman (naprawdę Mark Quashie) oraz zmarły Erick Morillo.

Jak podaje TMZ, we wtorek rano policja dostała wezwanie do domu muzyka w Miami Beach. Przyczyna śmierci na razie nie została podana do wiadomości publicznej. Serwis The Wrap ustalił, że w tej sprawie trwa właśnie dochodzenie.

Wiadomo, że w najbliższy piątek Erick Morillo miał stawić się w sądzie w związku z oskarżeniami o napaść seksualną.

Jak podaje New York Post, w grudniu ubiegłego roku Erick Morillo oraz pragnąca zachować anonimowość kobieta grali set DJ-ski na wyspie Star Island.

Po imprezie udali się do domu muzyka, gdzie wypili kilka drinków. Tam zdaniem ofiary Morillo miał składać jej niewybredne propozycje, które odrzuciła.

Kobieta udała się spać do innego pokoju, gdzie w środku nocy miał pojawić się nagi Morillo, który odbył z nią stosunek, kiedy była nieprzytomna.

Następnego dnia czuła ból w miejscach intymnych. Badania DNA wykonane przez policję potwierdziły, że DJ ją zgwałcił.

Na początku sierpnia Erick Morillo został aresztowany i przedstawiono mu zarzuty.

