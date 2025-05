Twórz swój własny styl z SHEIN Style Lab – topowe influencerki ambasadorkami nowej kampanii celebrującej modową różnorodność

Moda jako narzędzie kreacji

Podczas sesji zdjęciowej do kampanii, zaproszone ambasadorki miały okazję samodzielnie stworzyć swoje stylizacje, co uczyniło SHEIN Style Lab prawdziwym laboratorium mody. Influencerki nie tylko zaprezentowały swoje outfity, ale również podzieliły się refleksjami na temat modowych wyborów, rytuałów i inspiracji. Ich wypowiedzi pokazują, jak różnorodne może być podejście do tworzenia własnego stylu. Kampania opowiada o tym, że moda jest naprawdę dla każdego oraz że może być wygodna, a zarazem efektowna – i że nie trzeba rezygnować z własnej tożsamości, by wyglądać olśniewająco. SHEIN Style Lab to nie tylko stylizacje – to przede wszystkim zachęta do eksperymentowania, łączenia krojów, stylów i kolorów oraz do tworzenia własnej wizji mody i definiowania jej według swoich potrzeb.