Tyle Rozenek płaci za szkołę synów. Ta kwota może przyprawić o zawrót głowy

Dziennik podał również, że koszt opłacenia roku dla jednego syna Małgorzaty Rozenek to 35 tysięcy złotych. Łatwo więc wyliczyć, że co roku prezenterka musi wydać 70 tysięcy złotych za edukację obu synów. Z pewnością jednak nie są to pieniądze wyrzucone w błoto. Dzięki nauce we francuskiej szkole chłopcy mogą poznać kolegów i koleżanki z innych krajów i kształcić w rozmowach z nimi języki obce. - W sumie chyba to są osoby z 44 różnych krajów. Fajnie, że mamy różne punkty widzenia - powiedział w rozmowie z "Faktem" starszy syn gwiazdy TVN, Stanisław.