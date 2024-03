TYLKO U NAS: Doda w jury "Must Be The Music"? Zaskakują pozostałe nazwiska!

Programy typu talent show wciąż cieszą się w kraju sporą popularnością. Obecnie polscy widzowie mogą podziwiać popisy uczestników "Mam Talent!" oraz "The Voice of Poland". Wkrótce na antenę ma jednak powrócić program, który niegdyś przez lata przyciągał Polaków przed telewizory. Mowa tu o "Must Be The Music". Muzyczne talent show Polsatu emitowane było w latach 2011-2016 i doczekało się w sumie 11 edycji. Program zapoczątkował wiele muzycznych karier - to właśnie na scenie "MBTM" zaistnieli m.in. Enej, LemON, Kasia Moś czy Magdalena Narożna z grupą Piękni i Młodzi. Serwis Press informował niedawno, że po ośmiu latach przerwy Polsat planuje reaktywować format. Niedługo później w mediach zaczęły pojawiać się spekulacje na temat obsady odświeżonego show.