TYLKO U NAS: Polsat nie wyemituje "Tańca z gwiazdami" przez wybory? Znamy szczegóły

Choć "Taniec z gwiazdami" zadebiutował w Polsce prawie dwie dekady temu, wciąż skutecznie przyciąga widzów przed telewizory. Obecnie na antenie Polsatu można oglądać zmagania uczestników 27. (!) edycji tanecznego show. Tym razem propozycję wzięcia udziału w rywalizacji o kryształową kulę przyjęli m.in. Roksana Węgiel, Maciej Musiał, Maffashion oraz Anita Sokołowska. Taneczne popisy uczestników w tym sezonie ocenia niemal całkowicie odświeżone jury - do Iwony Pavlović, która do tej pory zasiada w jurorskim fotelu we wszystkich edycjach programu, decyzją produkcji dołączyli równie doświadczony Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk i Tomasz Wygoda.