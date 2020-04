TYLKO W WP. Natalia Szroeder pierwszy raz dementuje plotki o zaręczynach

wiem że widzę że Kubuś bardzo taki konwersyjne ale ty nie oznacza że on jest w obyciu taki wiesz w takim we dwoje pozwolę zapytać czy myślisz że Kłebo to jest ten na całe życie 2 lata i wydaje mi się że jak ktoś tak długo jest razy No ja to ja jakby Ja nie myślę nigdy krótkodystansowy o związku że się z kimś wiąże to tak jakby tylko myślę o tym że to jest wiesz taka miłość na wiek Jestem bardzo romantyczna i jak już wtorek już był czy jeszcze nie nie nie Przecież widziałam takie plotki nie nie nie jesteś takim typem jesteś kochliwa i czy jesteś taka romantyczna biała suknia zaręczyny i tak dalej wiesz Chciałabym mieć w przyszłości rodzinę dzieci kocham dzieci więc dom i w ogóle w ogóle w ogóle takiej to dobrze tego bardzo chciałam takiej malutkiej dziewczynki bardzo tego chciałam więc najbardziej No Tylko wiesz to oczywiście musiał przyjść czas Muszę Muszę Muszę Muszę Muszę się temu pełni poświęcić teraz jestem też w takim wirze pracy i czuję że jeszcze dużo muszę zrobić po prostu za wodą A jak już Poczujesz się taka usatysfakcjonowana to wtedy zaczyna myśleć o tych rzeczach się rodzinnych czy we dwójkę łatwiej jest robić biznes jeśli jest się w tej samej porze wiesz popowa księżniczka w cudzysłowie żebyśmy nie zganił a za chwilę nie rozumiem Nie zamykaj Nie strzelają my mamy dwa jako osobne biznesy to jakby oczywiście jesteśmy dla siebie doradcami i tam gdzie możemy się wspierać i sobie to radzę ci to oczywiście to robimy natomiast każdy pracuje na własnych zasadach i każdy pracuje wiesz z innymi ludźmi i wiesz i każdy jest na Kościan swoją kreatywność i wyobrażenie tego które chciałbyś więc gdy nie prowadzimy wspólnego biznesu to do kawy z nas prowadzi prostu swój biznes tak mu to określiła przyjaciel Figą list która jest taką z kolei i ty www.plotek.pl Rozmawiałyście sobie kiedyś czy fajnie jest mieć takiego wiesz faceta Bed wojaże raper i tak dalej gdzieś gdzieś tak po babsku po dziewczyńskie jestem już takie jarają co zjemy często wodnych wygadam mamy tutaj nazwy bardzo dużo nas łączy pod tym względem więc bardzo często Oczywiście są takie że gadamy ale wiesz wizerunek Kuby przynajmniej wiem że widzę że Kubuś bardzo taki konwersyjne ale ty nie oznacza że on jest w obyciu taki wiesz w takim we dwoje bo nikt nie chcę tego obnażać tutaj bo nie tego robić Natomiast on nie jest takim wyborem w domu bo jest bardzo takim ciepłem wrażliwym spokojnym człowiekiem i wiem że Filip to również także nie powinniśmy tak oceniać wiesz kładce nie To absolutnie to takie takie wiesz no ale to fajne że wiesz że oni mają taki na zewnątrz taki wizerunek i tak tak