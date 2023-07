Tym gwiazdom nie brakuje pieniędzy. Zainwestowali w zagraniczne domy

- Do morza mamy zaledwie 500 metrów. To normalny dom, taki dla rodziny. Będziemy tam jeździć, gdy pozwoli nam na to czas, nie tylko w wakacje. Beata już uczy się hiszpańskiego! - mówił w 2008 r. ówczesny mąż Beaty - Andrzej Pietras. 10 lat później pojawiły się plotki o sprzedaży nieruchomości.