Tymon Tymański uderzył w gdański sąd. Sprawa trwała siedem lat

"Wysoki Sądzie... Krzywdzicie niewinnych ludzi - prawdziwego twórcę piosenki, Mirka Górskiego z Piskiego zespołu Dobosze, który napisał tę piosenkę dla swojej żony Marysi na początku lat 70. podczas pobytu w jednostce w Olsztynie. Przyznaliście prawa autorskie do tej piosenki oszustom... którzy twierdzą, że napisali piosenkę w latach 60... A na jedyny dowód mają dźwiękową pocztówkę, której wieku eksperci nie byli w stanie ustalić. Brawo! Ale to nie koniec, będziemy szukać dobrego adwokata, który odkręci tę krzyczącą do nieba niesprawiedliwość. Wstydźcie się! Polska Temida jest najwyraźniej ślepa" - napisał.