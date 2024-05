U Moniki Olejnik zdiagnozowano nowotwór. Wiadomo, czy pojawi się na wizji

Monika Olejnik niewątpliwie należy do grona najbardziej rozpoznawalnych polskich dziennikarek. 67-latka zawodowo związana jest z telewizją TVN, gdzie niezmiennie od lat spełnia się jako prowadząca "Kropka nad i". Dziennikarka na co dzień aktywnie działa również w mediach społecznościowych. W niedzielę Olejnik zamieściła na swoich profilach na Instagramie i Facebooku wpis, w którym podzieliła się z fanami osobistym wyznaniem. Dziennikarka pokazała zdjęcie ze szpitala, zdradzając, że jakiś czas temu zdiagnozowano u niej nowotwór piersi i obecnie jest już po operacji. Gwiazda zaapelowała również do obserwatorów, by regularnie się badali i dbali o aktywność fizyczną.