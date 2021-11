Założyła sukienkę księżnej Diany. "Wszystkie chcemy wyglądać jak ona"

Taylor Swift promuje obecnie album zatytułowany "Red (Taylor's Version)". Jak wskazuje jego tytuł, jest on nową wersją słynnej płyty "Red" z 2012 r. Album składa się z aż 30 utworów. Oprócz ponownie nagranych piosenek z oryginalnego wydania, pojawiły się na nim również nowe kompozycje, które były przeznaczone na płytę z 2012 r., ale na nią nie trafiły. Gratką dla fanów jest także 10-minutowa, nieoszlifowana wersja słynnego przeboju "All Too Well".