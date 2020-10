Uczestniczka "Sanatorium miłości" w żałobie. Bliscy odeszli jeden po drugim

Małgorzata Zimmer utkwiła w pamięci widzów m.in. z powodu oryginalnej pasji do latania, które poza hobby stało się w przyszłości także jej zawodem. Uczestniczka "Sanatorium miłości" przez 11 lat pracowała jako stewardessa. Latanie przyniosło jej też miłość. To właśnie na kurskie szybownictwa poznała swojego byłego już męża. - Mój teść był instruktorem latania na szybowcach w aeroklubie szczecińskim, a ja pojawiłam się tam, żeby zrobić kurs i... poznałam jego syna – mówiła w wywiadzie dla "Rewii".

Wspólnie z mężem, który został pilotem, pracowali w PLL Lot. Po 30 latach małżeństwa para zadecydowała o rozstaniu. Jak podkreśla jednak pani Maria, udało im się rozstać w zgodzie i do dziś pozostają ze sobą w przyjaznych relacjach. Nadziei na miłość była stewardessa szukała w pierwszej edycji programu "Sanatorium miłości" i wiele wskazywało na to, że ją znalazła.

Zrozumiałam, że to nie człowiek dla mnie. Powiedziałam, co mi się w nim nie podoba. Czułam, że tracę do niego zaufanie – mówiła wtedy pani Małgorzata w rozmowie z "Rewią".