Ujawniła wysokość alimentów. Teraz ekspertka komentuje: "Zdarza się bardzo rzadko"

Mało kto rozumie, że alimenty wynikają z ustaleń sądowych, często dokonanych wiele lat wcześniej. Przez ten czas wzrosły koszty życia w Polsce, dziecko ma też inne, nowe potrzeby. Mało która z osób zobowiązanych do alimentów to uwzględnia, a wówczas, jeśli wydany był wyrok określający wysokość alimentów, należałoby każdorazowo np. co pół roku, składać nowy pozew do sądu i wnioskować o podwyżkę. Nie znam osobiście żadnego rodzica, który by tak czynił. W tym przypadku mamy do czynienia z inną sytuacją i, nie ukrywam, życzę wszystkim rodzicom tak odpowiedzialnego podejścia do rodzicielstwa.