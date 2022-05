Ujawniono przyczynę śmierci Naomi Judd. Legenda muzyki country popełniła samobójstwo

Zespół The Judds, składający się z matki i córki, podbił serca Amerykanów. Naomi i Wynonna wydały łącznie 15 hitów, które królowały na amerykańskich listach przebojów. The Judds zdobyły pięciokrotnie statuetkę Grammy, zaś sama Naomi otrzymała indywidualną statuetkę Grammy za napisanie tekstu do piosenki "Love Can Build a Bridge".