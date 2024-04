Ukochana Marcina Hakiela porównana do... Dody. Tak zareagowała

Marcin Hakiel od kilku miesięcy układa sobie życie u boku nowej ukochanej, Dominiki. Choć początkowo zakochani rozwijali związek z dala od ciekawskich spojrzeń, dziś ochoczo chwalą się swoją miłością. Para zdążyła już zadebiutować na salonach i od jakiegoś czasu coraz częściej pokazują się razem na różnego rodzaju eventach. Dominika wiernie dopinguje także Hakiela podczas kolejnych odcinków "Tańca z gwiazdami". Nie inaczej było w minioną niedzielę, kiedy to tancerz i jego partnerka Dagmara Kaźmierska awansowali do następnego etapu programu mimo najniższych not od jury.