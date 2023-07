Ukochany Dody bardzo się o nią martwi. "Są różne groźby"

- Ja to nawet mam do niektórych z tych stalkerów słabość. Znamy się już ze 20 lat. Stalkują wszystkich moich menedżerów, wszystkich ludzi, do których jest kontakt na Instagramie czy na Facebooku, wszystkie asystentki. Ja nie mam w sobie takiego pierwiastka, że zamykam się w domu i boję się wyjść. Dla niektórych, owszem, to może być przerażające - przyznała w rozmowie z "Super Expressem". - Myślę, że dla ludzi spoza show-biznesu takie rzeczy są szokiem. Ale myślę, że kwestia paru lat i też nie będzie to robić na nim wrażenia - podsumowała gwiazda.