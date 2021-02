Ukochany Teodorskiej porusza się na wózku inwalidzkim. Wpadł na pomysł świetnego biznesu

Małgorzata Teodorska była znana przede wszystkim z seriali "Plebania" i "M jak miłość". U szczytu popularności wyjechała do Dubaju, gdzie związała się z biznesmenem. Związek nie przetrwał próby czasu, a Teodoroska wróciła do Polski. W 2017 roku zakochała się w Miłoszu Krawczyku. W 2019 roku na świat przyszło ich dziecko. Ukochany Teodorskiej w wieku 18 lat w wyniku wypadku doznał urazu kręgosłupa. Od tego czasu porusza się na wózku inwalidzkim. Co ciekawe, jest również wynalazcą wózka, który może pokonać niemal każdą przeszkodę.