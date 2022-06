Skandal po latach. Mężczyzna poszedł do sądu

"All I Want for Christmas Is You" jest jednym z największych świątecznych hitów wszech czasów. Stał się także najbardziej dochodową piosenką w całej karierze amerykańskiej wokalistki Mariah Carey. Kilka lat temu pojawiła się informacja, że z samym tylko tantiem przyniósł on artystce ponad 60 mln dolarów dochodu. Fragment utworu "All I Want for Christmas Is You" stał się najpopularniejszym dzwonkiem-kolędą w historii. Zdobycie choćby małej części praw do utworu przyniosłoby fortunę.