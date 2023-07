Ukryty skarb Suwalszczyzny. 20 lat temu kręcili tam kultowy film

Ponad 20 lat temu do małej wsi na Suwalszczyźnie zjechała ekipa Andrzeja Wajdy, by kręcić sceny do "Pana Tadeusza". - Z tych właśnie dni pochodzi słynna anegdota o panu Andrzeju, który wpatrzony w monitor szeptał: "No pięknie, pięknie. A potem przyjdą aktorzy i mi to wszystko zepsują" - wspomina Michał Żebrowski.