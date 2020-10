Ukrywała się przez miesiąc. Czym zajęta jest Kinga Rusin?

Nie oznacza to jednak, że Rusin rezygnuje z telewizji. Chciałaby prowadzić autorski program. "Jeśli chodzi o telewizję - wiem co chcę robić i wiem, czego nie chcę. Waham się co do kilku propozycji. Z pewnością chciałabym prowadzić program ostrzejszy, bardziej kontrowersyjny. Realizacja moich konkretnych wizji nie jest łatwa. Rozmowy trwają" - zapewniała na Instagramie pod koniec sierpnia.