Ulubieniec polskich widzów pokazał się bez koszulki. Nie zawsze był aktorem

Nie każdy wie, że Darko Peric urodził się w Serbii, skąd przeniósł się do Berlina, a później do Barcelony. To właśnie w Hiszpanii w 2008 r. zaczął występować w serialach telewizyjnych. Miał na swoim koncie kilkanaście projektów (m.in. "Czerwony orzeł", "Cudowny dzień"), zanim trafił do obsady "Domu z papieru".