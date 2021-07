Uniatowski trafił do szpitala. Potrzebował pilnej pomocy lekarza

Sławek Uniatowski, podobnie jak wielu innych artystów, mógł wrócić do pracy, tj. koncertowania, nagrywania kolejnych utworów, a w jego przypadku także do pracy nad "M jak Miłość". Piosenkarz nie próżnuje, ale ostatnio musiał znacznie zwolnić tempo. Uniatowski nagle trafił do szpitala. Choć nie wdawał się w szczegóły, to i tak między internautami wybuchła zagorzała dyskusja.