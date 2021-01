Upokarzające zdjęcia aktora. Desperacko walczył o swoją godność

Związek Bena Afflecka i 32-letniej Any de Armas to już niestety przeszłość. Para rozstała się w połowie stycznia. Na domiar złego, jak podaje "People", do zerwania doszło przez telefon. Od tamtego czasu paparazzi nie odstępują Afflecka na krok. Jakiś czas temu sieć obiegły zdjęcia, na których widać, że aktor potwornie schudł i wygląda jak cień samego siebie. To tylko podsyciło spekulacje, że rozstanie bardzo źle się na nim odbiło.