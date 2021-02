Urodziła się z poważną wadą. Bała się, że jej syn ją odziedziczy

Karolina Piechota jest dobrze znana widzom seriali "Blondynka", "Korona królów" czy "Osieckiej". W tym ostatnim wcieliła się w Marylę Rodowicz, co nie przypadło do gustu gwieździe . Aktorka nie miała jej tego za złe.

- Zaufałam tym, którzy mnie wybrali do tej roli. Skupiłam się na moich podobieństwach do Maryli. Ja też lubię, jak jest kolorowo, uwielbiam sport, mocne i inteligentne kobiety, więc też bym się pewnie zauroczyła Agnieszką Osiecką. Poza tym obie jesteśmy blondynkami, no i obie lubimy wysokich mężczyzn - oceniła Piechota w rozmowie z "Rewią".