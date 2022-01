Urodziny Radia 357. Jak nowa stacja internetowa ściga się z Polskim Radiem

Strzyczkowski: - Tak się składa, że przez obecną władzę zostaliśmy skrzywdzeni, a mimo to potrafimy zachować obiektywizm. Ludzie dzwoniący do nas nie boją się wygłaszać swoich poglądów, bo nikogo nie stygmatyzujemy. W swoich audycjach "Co Państwo na to?" nie pytam dzwoniących o sympatie polityczne, a raczej wysłuchuję ich argumentów i logiki. Chce się dowiadywać, a nie oceniać.