Urszula Dudziak mieszkała w oborze? Zamieniła ją na apartament

Urszula Dudziak to piękna, zadbana, a przede wszystkim energiczna i pozytywnie nastawiona do wszystkiego kobieta. Nie zawsze tak było. Zwłaszcza, że życie wystawiało Urszulę na próby. Nieudane małżeństwo z Urbaniakiem, tragiczny koniec miłości do Kosińskiego, rak piersi.