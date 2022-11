Urszula przechowywała prochy męża w domu. W żałobie wspierała ją... sekta

Po śmierci Stanisława Zybowskiego jego prochy spoczęły w urnie w domu piosenkarki. Przyznała, że chciała rozsypać jego szczątki gdzieś po świecie, co przypomnijmy, w Polsce jest zabronione. - Miałam niecne plany, żeby rzeczywiście stało się zadość jego życzeniom, żeby go rozsypać gdzieś po świecie gdziekolwiek, ale żeby nie był w tym jednym miejscu. Zwłaszcza na cmentarzu, bo to nie jest miejsce, w którym Staszek mógłby być. Podejrzewam, że on w ogóle śmiga wszędzie tylko nie tam - powiedziała w rozmowie.