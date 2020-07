Usłyszał muzykę i zaczął filmować. Zapamięta ten koncert do końca życia

- Całkiem nieźle! Wymaga tylko strojenia. To przecież całkiem sprawne pianino. Wstyd, że je ktoś tak potraktował - mówi mężczyzna pod nosem, dodając, że instrument powinien trafić do organizacji dobroczynnej.

Billy Joel daje "koncert" na ulicy

Czemu? Bo na pianinie grał nie kto inny jak Billy Joel. Jeden z najważniejszych amerykańskich muzyków, piosenkarz i kompozytor, zdobywca 5 nagród Grammy i autor takich hitów, jak "Uptown Girl", "We Didn't Start the Fire" czy "The River of Dreams".