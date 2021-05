Uśpiła psa, bo ugryzł jej dziecko. Tłumaczenia celebrytki w niczym nie pomogły

Jej emocjonalny wpis nie spotkał się jednak z powszechnym zrozumieniem. Fani byli wstrząśnięci tą decyzją. "Żeby zakończyć życie psa w taki sposób, to jest bardzo niepokojące", "Wasz pies was nie zawiódł. To wy go zawiedliście" – pisali oburzeni widzowie w komentarzach.