Usunęła pieprzyk i się zaczęło. Gwiazda "Love Island" jest przerażona

Molly-Mae Hague jest smutna i zła przez lekarza, który wydał nietrafną diagnozę. 21-latka była przekonana, że daje sobie usunąć z nogi zwykły pieprzyk i dopiero później wyszło na jaw, że ma raka.

Molly-Mae Hague to uczestniczka brytyjskiego reality show "Love Island", gwiazda YouTube'a i Instagrama. Jej wpisy i filmiki oglądają miliony osób. 21-latka przekazała im ostatnio, że jej życie to dramat. - Usunęłam pieprzyk, wszystko było w porządku. Ale później zadzwonił do mnie lekarz i powiedział, że to czerniak – wyznała Hague.

- To złośliwy rak skóry, więc ogarnął mnie strach, byłam w szoku. Nawet nie wiem, co o tym myśleć. Nie mogę w to uwierzyć, że lekarze mówili, że wszystko jest w porządku. Jestem smutna i zła – dodała celebrytka.

- Lekarz powiedział mi, że to dobrze, że rak został wykryty tak wcześnie. Dowiedziałam się, że będę musiał przejść kolejny zabieg i nie wiem, co powiedzieć. Nie mogę w to uwierzyć. Już wylałam morze łez z tego powodu. Dzwoniłam do każdego członka rodziny i płakałam do słuchawki.

Hague wie, że musi być silna chociażby dla swoich rodziców. Oni i tak są już przerażeni, więc nie chce dorzucać im kolejnych zmartwień. Na najnowszym nagraniu mówiła, że ciągle czeka na decyzję w sprawie kolejnego zabiegu. Próbka wyciętej skóry z nowotworem została wysłana do analizy i lekarz celebrytki nie ma jeszcze dokładnych wyników.