Uwolniła się od męża-tyrana. Potem przeszła intymną operację

- Gdyby tamte lata mojego małżeństwa przypadały na lockdown, myślę, że nie przeżyłabym tego. Praca była moim wybawieniem. Pracując w telewizji, robiłam to, co kochałam i on nie mógł tam nic zdziałać. To była jedyna przestrzeń, gdzie nie decydował za mnie, co mam na siebie włożyć, jaką mam mieć fryzurę i co mam mówić - mówi.