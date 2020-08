Val Kilmer przez raka ledwo mówi. "Czuję się o wiele lepiej, niż brzmię"

Val Kilmer wyznał w niedawno wydanej autobiografii "I'm Your Huckleberry", że kilka lat temu stracił mnóstwo pieniędzy po nieudanych inwestycjach i musiał zamieszkać w domku letniskowym w Malibu. "Byłem dziwakiem, lumpem z plaży, i był to dla mnie błogi stan" – pisał Kilmer. Niestety sielanka nie trwała długo. Pewnego dnia zaczął kaszleć krwią i był przekonany, że umiera. Ostatkiem sił wyczołgał się na ulicę, gdzie zgarnęła go karetka.

- To jak posługiwanie się innym językiem czy dialektem. Trzeba znaleźć sposób, by się komunikować. Nie różni się to niczym od innych wyzwań aktorskich, tyle że odbywa się to w wyjątkowych okolicznościach – podkreślił.