Vanessa Hudgens błyszczała na gali MTV. Pokazała się w ośmiu stylizacjach

Im bardziej prestiżowa impreza, tym większą jest rewią mody. Gwiazdy, które są nominowane do nagród i brylują na czerwonym dywanie doskonale wiedzą, ile zależy od oszałamiającej kreacji. Wystarczy jedna stylizacja, by jeszcze długo królować w kolorowej prasie albo najzwyczajniej o sobie przypomnieć. Dlatego też szczególnie artystki dwoją się i troją, by zaprezentować w jak najbardziej fantazyjnej odsłonie.