Vanessa Hudgens miała wtedy 18 lat. Wyciek nagich fotek był dla niej traumą

Vanessa Hudgens była młodą gwiazdą Disneya i idolką nastolatek, gdy do sieci trafiły jej nagie zdjęcia. Nie zrobił ich żaden paparazzi, ale ktoś bliski za zgodą aktorki. Dziś 31-latka wspomina, że było to dla niej bardzo trudne doświadczenie.



- To było dla mnie bardzo traumatyczne przeżycie – wyznała 31-letnia Hudgens. – To naprawdę poj…ne, że ludzie czują się uprawnieni do dzielenia się czymś tak osobistym z całym światem.

- Zawsze byłam wielką zwolenniczką bycia wierną sobie. Nie każdy jest z tego zadowolony. Cóż, trudno. To czyni cię indywidualnością, kimś wyjątkowym. Jeśli wszyscy bylibyśmy tacy sami, jaki miałoby to sens? Ważne jest, szczególnie w mojej branży, by uważać na siebie nawzajem i rozumieć, że nie jest to łatwe. Jest to wystarczająco trudne i nie ma potrzeby, by ktoś to jeszcze bardziej utrudniał – skwitowała aktorka.