Gwiazdy wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W niedzielę go godziny 18.00 udało się zebrać ponad 70 mln złotych, co przewyższa kwotę zebraną podczas poprzedniego finału z tej samej godziny. Będzie rekord? Niewątpliwie do tej sumy dokładają się gwiazdy, które oddały na aukcje rzeczy od serca. Co wybrała Viki Gabor i dlaczego? Posłuchajcie rozmowy.

