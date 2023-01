Ville Valo wciąż ma w sobie mroczny magnetyzm. Wrócił po latach i uwodzi albumem "Neon Noir"

Sukces zapewniły mu przede wszystkim album "Razorblade Romance", do dziś stawiany przez krytyków jako najlepszy w dorobku grupy (i zawierający takie przeboje jak "Join Me", "Right Here In My Arms", Gone With The Sin" czy równie dobrze przyjęty "Deep Shadows And Brilliant Highlits". Miłosny metal urzekł głównie młodych wówczas, zafascynowanych mrokiem słuchaczy.