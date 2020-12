Vinnie Jones codziennie rozmawia ze zmarłą żoną. Byli razem przez 25 lat

Vinnie Jones i Tanya Terry pobrali się w 1994 r. i byli ze sobą aż do jej śmierci w lipcu 2019 r. Były piłkarz, kryminalista i gwiazdor filmów akcji opowiedział na łamach "Daily Mail", że ciągle nie może się pogodzić z odejściem żony i nieustannie, każdego dnia powtarza pewien rytuał.

- Każdego ranka wstaję, ścielę łóżko i ucinam sobie krótką pogawędkę z Tan o tym, co robię i jak bardzo za nią tęsknię – wyznał Jones, który przy okazji opowiedział o swojej kondycji psychicznej.

Vinnie Jones wiele zawdzięcza swoim znajomym, którzy pomagają sobie nawzajem. - Tego lata wyjechałem z chłopakami na spokojny wypoczynek do Kanady. Trochę łowiliśmy ryby i rozmawialiśmy. Niektórzy z nich wiele przeszli przez alkoholizm, z czym też walczyłem, i dali mi dobre rady. To było dla mnie dobre środowisko – wyznał aktor.

Przypomnijmy, że w 2013 r. Jones zdradził, że u niego i u żony zdiagnozowano raka skóry. Po dwóch latach u Vinniego nie było już śladu choroby, za to jego żona dalej musiała zmagać się z rakiem. To by początek problemów. Została poddana przeszczepowi serca, a potem jeszcze zdiagnozowano u niej raka szyjki macicy.