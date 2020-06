Viola Kołakowska w ostrych słowach o ministrze Szumowskim. Nazwała go "jaszczurem"

ZOBACZ TAKŻE: Łukasz Szumowski o pogróżkach. "Dostawałem też te zagrażające życiu"

Tym razem 42-letnia gwiazda postanowiła skrytykować postawę ministra zdrowia. Jak się okazuje, polska aktorka jest mocno oburzona decyzjami rządu w sprawie zamknięcia szkół. Winą obarcza za to głównie Łukasza Szumowskiego, który nie daje swoich rekomendacji, by uczniowie mogli wrócić do placówek edukacyjnych.

- Zaczynam się zastanawiać nad tym, czy aby ten jaszczur nie chce wykończyć psychicznie naszych dzieci. Nie wiem jak Wy, ale ja na to nie pozwolę! Żeby nasze dzieci nie mogły się uczyć, żeby je przetrzymywać w domu i patrzeć jak gasną. Nie pozwólmy na zamykanie szkół naszym dzieciom. Nie pozwólmy na zniszczenie im ich świata i najważniejszych dla nich relacji z rówieśnikami. To dzięki temu się rozwijają i wzrastają. Kształtują horyzonty, poznają swoje granice i tworzą społeczności. To do nich należy przyszłość tego świata. Mam wrażenie, że ktoś chce go zniszczyć u podstaw - powiedziała w swoim nagraniu na InstaStories.