Vito Bambino będzie miał drugie dziecko. Jego żona pokazała zdjęcia. To już 9. miesiąc!

Choć Vito zawsze wypowiada się o ukochanej czule i robi to dość często, niewielu wie, kim jest kobieta. Dom muzyka to dom wielokulturowy, bo polsko-niemiecko-włoski. Żona piosenkarza to Agata Di Prima-Dopieralska - pół Niemka, pół Sycylijka. Mateusz poznał ukochaną dzięki swojej siostrze. I chociaż byli na początku tylko znajomymi, to z czasem narodziło się między nimi silne uczucie.