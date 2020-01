WP Gwiazdy Poczta WP Pilot Program TV Menu News

Najnowsze Popularne Wideo + 4 Oskar Netkowskikrólowe życiadagmara kaźmierskaw łóżku z oskarem 21-01-2020 (20:57) "W łóżku z Oskarem". Dagmara Kaźmierska o show "Królowe życia": Sława nie jest mi potrzebna Dagmara Kaźmierska zasłynęła w programie "Królowe Życia", gdzie ma tylko jedno zadanie: być sobą! Dzięki nieprzeciętnej charyzmie, wrodzonemu... Rozwiń No i spadam gruba ludzie niebie ty … Rozwiń Transkrypcja: No i spadam gruba ludzie niebie tyle młodych osób Chyba Kochać Ciebie bardzo Ja siebie lubię owszem No bo trzeba siebie lubić boczek coś siebie nie lubi to nie lubi nikogo innego Nie szanujesz siebie nie boję nie szanował nie lubisz siebie nie będziesz Aleja ludzi Koch Mój Kto Trzeba też o siebie dbać Żebyś w Żeby ci się dobrze wiodło bo jak tobie będzie dobrze to innym boku będzie A do czego Nie Nikt się nie spodziewał że ten serial Absolut Byśmy to zrobi Naprawdę Myśmy to tak zrobili Że to nikt się nie spodziewał że to tak A myśleliśmy może 1 sezon 2 To strzeli i a później wybucha już afera w ogóle mojej To już byliśmy w ogóle Nic z tego nie będzie Na szczęście jakoś to poszło Ale słaba mi nie jest do niczego Mi osobiście nie jest Powiem to Sława to mi tylko tak zrobiła że za moje tam Wcześniejsze To Moje miasto i okolice wiedzieli tylko A teraz Tyle mi za słaby Że dzień nie pójdę o to Taco Mia No to to tak to No Oskar nie może Wstydzić Albo No robisz to świadomie No robiłam tak Przecież nie mogę być teraz obłudnik hipokryta I nie mogę do ciebie mówić Boże no wiesz o co No miałam ale ja nie wiedziałam że to było złe Albo że to było No niezgodne z prawem No ja nie jestem takim człowiekiem Krzyż Wiedziałam co robię No i podniosłam tego Ale słabo Bo są momenty że po ma Zombie Przykład o na przykład wczoraj prosto tak mi jest ciężko teraz wychodzi nawet zatankować No i spadam gruba ludzie Czy młodych Jakie Młody weź proszę cię Zatankuj mi pan Dagmarka leci małe zdjęcie Zdjęcia laguja ale my Pani Dagmaro jak pani nawet zdjęcia odezwa tam Zatankował i Ada mu hajs poszedł zapłać Jest taki wiele przyjemnych Sytuacja Na pewno Przyjemne sytuację Bo ludzie do mnie podchodzą Ludzie nie Ludzie mnie nie traktują właśnie tak ja O Pani Tylko ludzie boże pańtak markowe panią kocham Pani jest taka fajna Wiesz dużo ludzi Tak No ale jest fajne rzeczy się dzieją bo na przykład ludzie mi piszą że pani tak Marco Mam niewidomą córeczkę i ona tak No wiadomo niewidoma ale jak słyszy panią to wariuje tama Jakie Chryste Panie głos przebitego Maria Sklep Mama i Dziecko biedne nie widzi A słyszy Ale I to są takie momenty z którego ja wiem Chociaż czekam na deszczu w życiu Teraz daje radość komuś i to jest dobre Aczkolwiek chciałam wiesz Były momenty że chciałam zrezygnować wiesz Bo też się A wiesz no Czy jak jest odporny do tam do pewnego momentu tak No ale to nie jest Jak O sobie Ale wiem że Bardzo dużo ludzi ludziom ja daję radę Wiem że Cieszą się ludzie że wprowadzam dobry nastrój w domach ja miałam kilkaset wiadomości dzień Wiesz Vandermark o kiedy O Jezu nie ma odczyn A co będziemy oglądać w piątek był naszym dniem rodziny Wiesz To są takie rzeczy że to cieszy człowieka że daje Wiesz bo to takie jest powiem Nawet jak dasz uśmiech jednej osobie to już