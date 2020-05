"W łóżku z Oskarem": Maryla Rodowicz ocenia rap Andrzeja Dudy. "Było to dość dziwne"

WP Gwiazdy Poczta TV ONLINE Program TV Menu News

W najnowszym odcinku programu Oskara Netkowskiego gościem była Maryla Rodowicz. Gwiazda estrady opowiedziała m.in. o swoim występie w ramach... Rozwiń ja mam swoich ulubieńców mój ukoch … Rozwiń Transkrypcja: ja mam swoich ulubieńców mój ukochany raper test mata Bebo ostatnie dokonanie hot sixteen Challenge które podbiło Opolski internet co pan chce W pierwszej chwili pomyślałam kiedy zobaczyła że Andrzej Duda z nominacją dla pani było różni znajomi zaczęli do mnie dzwoni czy wiesz że cię nominowała prezydent Duda ja już wiedziałam z internetu i teraz mi się swoją matkę nie mów nigdy tego nie robiłam i pojechałam do studia mojego kolegi bo jest tak trudna dzionka to rapowanie ja się tak na płaciłam i mam takie poczucie humoru że dałam ciała że to jest tak i tak się sile Rodowicz szczęśliwi zarapuj co nagrał rapowanka Oczywiście nic nie wiem i uważam że to była porażka dojechałam do domu już wieczorem coś mówi rzucili bo moje mój wyczyn ludzie że już jest dobrze Jeżeli chodzi o odsłony w tej chwili jest ponad 3 miliony tak tak no właśnie do tego pełen szacunek i w ogóle fajny tekst trochę dowcipne więc bardzo bardzo mi się podobało a Co pani myśli o hot tych Team Challenge Andrzeja Dudy podobało się pani doktor Andrzej Duda zrobił w tym o to było takie no dziwne zaskakujące skojarzenie ostry Cienin góry Zresztą tam u mnie w tekście riposta ostra w cieniu góry dalej pusta ostra i ten właśnie mój syn starszy mówi mama Masz okazję żeby dowalić nikt są tacy raperzy z Ursynowa na nazwę sie Jan jem papkę Odpaliłam to jest babka o tą bluzgi możesz No nie no trochę obciach jeżeli ja będę pójdę w tym kierunku i zacznę downem będą się sypać te bluzki No i tak nie wiedziałam jak przeczytałam ten tekst który zapakowałam że sam jest taki grzeczny z wyrazu No ale okazało się że jest sukces No więc już sama nie gdybym tak miała polecieć bluzgami to myślę że to byłoby tak to dopiero byłoby sztuczne że się ma dla chwili na jakieś takie rapy autentyczność przede wszystkim żeby to było w miarę lekkie w miarę dowcipne i żeby nie nie przeginać by nie było przecinki lubi w ogóle pani jakiś polskich raperów interesowała się kiedyś pani tą sceną muzyczną ten ten kawał się stara ja mam swoich ulubieńców mój ukochany to jest mata Kłebo nowy a jak oni się podoba nowy album bardzo No ja cały czas słucham śledzę nawet mam kontakt sama się zgłosiłam do Mary z Polski i rozmawiamy czasem przez telefon piszemy do siebie maile wiem że moje Coś tam próbuję napisać Może powstanie płyta nie nie ja będę rapować tylko że napisane teksty przez hiphopowców