WP Gwiazdy Poczta TV ONLINE Program TV Menu News

News Muzyka

Muzyka Czerwony Dywan

Czerwony Dywan Dzieci gwiazd

Dzieci gwiazd Love Story

Love Story Sexy

Sexy Wideonews #gwiazdy

Wideonews #gwiazdy Royals

Royals Rankingi

Rankingi Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Wideo + 4 anoreksjamonika millerOskar Netkowskiw łóżku z oskarem 1 godzinę temu "W łóżku z Oskarem". Monika Miller zwierzyła się z problemów z anoreksją Monika Miller jest jedną z najbarwniejszych postaci w polskim show-biznesie. Artystka, piosenkarka, modelka. Wnuczka byłego premiera co rusz... Rozwiń niegrzeczny instagramowe wiadomośc … Rozwiń Transkrypcja: niegrzeczny instagramowe wiadomości też odbiera się zdarzają i jest to dla mnie trochę niesmaczne ostatnio zdecydowała się opublikować zdjęcia ze swojej stacji właśnie w twoim domu które zresztą bardzo piękna bardzo kobieca Sesja Z jakim ona się odbiorem soku myślałam że to będzie coś na zasadzie Wow kolejna sesja fajnie ale no ludzie po prostu oszaleli No chyba dawno nie widziałam żeby tak jak ten przyrost na Instagramie Tak bardzo mi wzrósł ta liczba osób które w ogóle odwiedziły mi profil a jak jest w ogóle nowe osoby zaczęły do mnie pisać strasznie dużo fotografów i artystów i w jednej strony się ucieszyłam No bo fajnie fajnie że sesję są dała fajnie że miałam okazję pracować Stack kreatynowy osobami No ale z drugiej strony pomyślałam sobie że to jest smutne że wystarczy wrzucić zdjęcie w bieliźnie a po prostu lajki spadają jak deszcz a czy po tej tezy jakieś może zgłoszenia matrymonialne na Instagramie Podejrzewam że ludzie się zalewają ale po prostu czuję jakieś niegrzeczne instagramowe wiadomości też odbiera też się zdarzają i jest to dla mnie trochę niesmaczne ale no nie wiem Myślę że 15 latką która nadal zmaga się z bardzo niskim poczuciem własnej wartości No bo to poczułabym się trochę lepiej ze sobą No to by było miło akurat oczy zdecydowałaby się sesję nie wiem w Playboyu w takim nie wypadały propozycję ale jednak to nie jest to nie jest mój świat nie czuję się z tym dobrze Myślę że po prostu nie jestem ja to to jest Ja bardzo doceniam to że niektóre dziewczyny mają odwagę robić takie rzeczy i czują się dobrze same ze sobą I rzeczywiście po prostu są tym taką ikoną atrakcyjności dla innych dziewczyn ale ja po prostu nie jestem taką osobą Piotr zauważyłem jak nastolatki pisały ci w komentarzach bo jeszcze jakiś czas temu jak opowiadała sio bo się swoich problemach z wagą z anoreksją chyba z tego co pamiętam i to też nagrało siły tym wszystkim nastolatką pamięć ciepłe słowa które do ciebie pisał y No tak pamiętam Nie spodziewałam się że tak dużo osób w ogóle odezwę się w tej sprawie mam takie wrażenie że może nie powinnam o tym tak pisać bo mogę po prostu spowodować więcej dziewczyn po prostu zacznie zwracać uwagę na to jak wygląda zacznie interesować się tak bo to jest po prostu No niebezpieczne No to to może wciągnąć ale z tego co zobaczyłam to raczej właśnie większość osób dziewczyn chłopcy pozytywnie na to zareagowali to było bardzo fajne jak z perspektywy czasu patrzysz na siebie z tamtego czasu to co byś sobie dzisiaj powiedziała do tamtej Moni mogła się z anoreksją z wagą że no Jezus może problemy które będę z tego miała są tak bardzo nie warte tego że tak akurat No wiadomo że jak my coś robimy to zawsze mamy takie wrażenie że o dobra tam jedna na 10 osób w nie wiem będzie miała komplikacje ale to na pewno nie będę ją No i ja po prostu Też tak myślałam i bym mogła się cofnąć to powiedziałabym ty będziesz miała komplikacje ty będziesz jedną z tych osób to nie jest dobry pomysł nie polecam Błonie No Way